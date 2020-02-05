وزيرة الإسكان: متوقع توزيع 548. 31 ألف وحدة سكنية بالسنة المالية المقبلة

قالت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس ان عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها بالسنة المالية المقبلة «2020/2021» يبلغ 548ر31 الف وحدة سكنية لتصل التوزيعات الفعلية على المخطط الى نسبة 9ر81 بالمئة.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الفارس بعد انتقال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الى النظر في طلب مناقشة مقدم من الحكومة لمناقشة الرعاية السكنية وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء.

وأوضحت ان هذه الوحدات السكنية تتمثل في عدد 3260 قسيمة في مشروع «جنوب عبدالله المبارك» و288ر28 الف قسيمة في مشروع «مدينة المطلاع».

وذكرت ان مشروع «مدينة المطلاع» يعد “الأضخم” في تاريخ الرعاية السكنية اذ ان تلك القسائم موزعة على 12 ضاحية سكنية بمتوسط 2000 قسيمة في الضاحية.

وأضافت الفارس ان اجمالي عقود «مدينة المطلاع» يصل عددها الى 18 عقد اغلبها تسير بحسب الجداول الزمنية او سبقت جداولها الزمنية عدا ثلاثة عقود.

وبينت انه “فور تسلمها للحقيبة الوزارية أبلغت المقاولين المتعثرين بأنها ستتابع نسب الإنجاز بشكل اسبوعي ولن تتردد في اتخاذ الاجراء الحازم لحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين جراء اي تقاعس او اهمال من المقاول”.

وأشارت الى مجموع عدد الوحدات السكنية الموزعة منذ عام 1956 حتى عام 2013 البالغ 938ر96 الف وحدة سكنية.

وذكرت ان عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية من السنة المالية «2014/2015» حتى الان تبلغ 649ر66 الف وحدة سكنية.

ولفتت الى تحفيز سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الدائم في جميع لقاءاته معها وتأكيد سموه المستمر على أهمية القضية الاسكانية واعطائها الأولوية إضافة الى تعاون جميع الوزراء معها في كل ما يخص القضية الاسكانية الأمر الذي يدفعها الى التفاؤل.

وأشارت الى الدور الايجابي لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في عام 2014 في اقرار تعديلات على القانون 47 لسنة 1993 ما أدى الى اطلاق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز التشريعات والمشاريع.

واستعرضت الفارس مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية قائلة ان المشاريع تحت التنفيذ هي مدينة «المطلاع» و«شرق تيماء» و«جنوب عبدالله المبارك» و«المساكن الميسرة» والمباني العامة في «غرب عبدالله المبارك» و«الوفرة».

وذكرت ان المشاريع في المراحل التحضيرية هي «جنوب سعد العبدالله» و«جنوب صباح الأحمد» و«شرق صباح الأحمد» و«مدينة الخيران» إضافة الى المشاريع المستقبلية وهي «مدينة الصابرية» و«مدينة نواف الأحمد».

وقالت ان حل القضية الاسكانية ورفع جودة المشاريع الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية “لن يتحقق الا بأيادي الكفاءات الكويتية” مشيرة الى سعي المؤسسة الى تكويت وتعيين الكفاءات الكويتية في مختلف القطاعات للمساهمة في حل القضية الاسكانية.