«الصحية» تنظر في التحقيق في أسباب وفاة الطفل الرشيدي .. و«حقوق الإنسان» تبحث تفقد أوضاع السجون

06 فبراير 2020 || تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتنظر لجنة حقوق الإنسان في القيام بزيارة السجن المركزي للاطلاع على أوضاع السجناء والإجراءات المتبعة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والخدمات كافة التي تقدمها للسجناء.

وتستعرض لجنة العرائض والشكاوى دراسة الشكاوى أرقام «521-70-19-130-128-260-176-249-420-488-496-517-180-537-505-420» بحضور كل من وزير الخارجية أو من ينوب عنه، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه.

وتبحث لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية الرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 19 يناير 2020، الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول العالمية من السنة المالية المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتنظر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في تكليف المجلس لها بالتحقيق في أسباب وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي، ووفاة المواطنة، حنان العدواني والحالات المماثلة لها.

وتناقش اللجنة أيضاً مسودة تقرير اللجنة عن تكليف المجلس بتقديم تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة«5G»، ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، بحضور بعض من أولياء أمور المتوفين.