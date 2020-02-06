الجامعة العربية تشيد بمساهمات الكويت في صندوقي «القدس» و«الأقصى»

06 فبراير 2020 || ثمنت جامعة الدول العربیة مساھمات دولة الكویت في صندوقي «القدس» و«الأقصى» اللذین أنشأتھما القمة العربیة بالقاھرة عام 2000 لدعم القضیة الفلسطینیة.

جاء ذلك في تقریر أعدته الأمانة العامة للجامعة العربیة فیما یتعلق بانجازات الصندوقین وذلك على ھامش اعمال اللجنة الوزاریة المعنیة بالمتابعة والاعداد للقمم العربیة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة.

واشاد التقریر في ھذا السیاق بمساھمات المغرب والمملكة العربیة السعودیة والعراق في صندوقي «القدس» و«الأقصى» مشیرا الى بلوغ حجم الموارد المدفوعة في حساب الصندوقین 993 ملیون دولار.

واوضح ان من بینھا 681 ملیون دولار من الالتزامات الاساسیة للدول العربیة نحو 236 ملیون دولار دعما اضافیا أقرته قمتا «بیروت» 2002 و«سرت» 2010 ومبلغ 25ر76 ملیون دولار دعما اضافیا أقرته قمة «البحر المیت» 2017.

وذكر التقریر ان اجمالي المشاریع الانمائیة لصندوق «الاقصى» بلغ حوالي 372 ملیون دولار صرف منھا 306 ملایین موضحا ان حجم المشاریع التي أوكلت الھیئات المالیة العربیة تنفیذھا الى ادارة الصندوق من مخصصاتھا السنویة لدعم التنمیة في فلسطین بلغ 588 ملیون دولار.

ولفت التقریر الى ورود حوالي 475 ملیون دولار الى حسابات «البنك الاسلامي للتنمیة» من مخصصات تلك المشاریع مبینا ان ھناك تواصلا مستمرا مع الھیئات المالیة العربیة من أجل المزید من التعاون.

وذكر الامین العام المساعد ورئیس قطاع الشؤون الاقتصادیة بالجامعة العربیة السفیر كمال علي ان اجتماع اللجنة تابع التقدم المحرز في تنفیذ قرارات قمة «بیروت» التنمویة في جوانبھا الاقتصادیة.

وأوضح علي في تصریح صحفي بختام الاجتماع ان اللجنة أعدت تقریرا شاملا حول متابعة تنفیذ قرارات قمة «بیروت» خاصة ما یتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطیني وما یتعلق بالخطة الاستراتیجیة للتنمیة القطاعیة بالقدس المحتلة 2018-2022.

وقال ان اللجنة الوزاریة رفعت تقریرا بنتائج أعمالھا الى الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

«إع»