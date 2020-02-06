سعدون حماد: نتائج التحقيق في الأخطاء الطبية كشفت أن أقوال «الصحة».. مخالفة للواقع

قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد، إن اللجنة اجتمعت اليوم في إطار تكليفها في أسباب وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي وحنان العدواني ونوال الكندري واستمعت لتفاصيل من ذوي المتوفين، لافتا إلى أنه تم إنجاز التقرير متضمنا توصيات.

وأضاف حماد، “كشفنا وفق نتائج التحقيق أن أقوال وزارة الصحة غير صحيحة ومخالفة للواقع.. ففي حادثة وفاة الطفل الرشيدي تقول لم يتم تشريح الطفل لرفض والده.. لكن فوجئنا بوالد المتوفى الذي أكد لنا أن ابنه تم تشريحه من قبل الطب الشرعي بموافقته، وبناء على ذلك سنواجه وزارة الصحة بوالد المتوفى الأسبوع المقبل”.