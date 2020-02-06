الشاهين وفهاد يشاركان في المؤتمر الثالث لـ«برلمانيون لأجل القدس»

06 فبراير 2020 || يشارك وفد برلماني یضم كلا من النائبين اسامة الشاھین وعبدالله فهاد ضمن 500 برلماني من جمیع أنحاء العالم في فعالیات المؤتمرالثالث لرابطة «برلمانیون لأجل القدس» الذي يعقد في ماليزيا في الثامن من الشھر الجاري.

وأفاد رئیس اللجنة المنظمة للمؤتمر سید نوح في بیان بأن المؤتمر يعقد تحت عنوان “نحو استراتیجیة للدفاع عن القدس” .

ویناقش المؤتمرعلى مدي یومین في العاصمة كولالمبوردعم القضیة الفلسطینیة والدفاع عن حقوق الفلسطینیین المشروعة.

وقال نوح إن مؤتمر ھذا العام یأتي في وقت مھم بالنسبة للقضیة الفلسطینیة لاسیما ان مالیزیا ومنظمة التعاون الإسلامي رفضتا خطة السلام الامریكیة مضیفا ان “وجود برلمانیین بارزین ومشاركة خبراء ونشطاء مھتمین بالقضیة الفلسطینیة من جمیع أنحاء العالم سیسھم في اتخاذ قرارات ایجابیة لفلسطین”.

وحسب جدول أعمال المؤتمر من المقرر ان یلقي رئیس الوزراء المالیزي مھاتیر محمد خطابه الافتتاحي بعد غد السبت في حین سیلقي السیاسي المالیزي البارز أنور إبراھیم الخطاب الختامي للمؤتمر.

وینظم مؤتمر ھذا العام تحت رعایة البرلمان المالیزي بدعم العدید من منظمات المجتمع المدني في مالیزیا .

«إع»