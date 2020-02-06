«الصحية» تواصل التحقيق في أسباب وفاة الطفل عبد العزيز الرشيدي.. وتستدعي وزير الصحة لاجتماعها المقبل

06 فبراير 2020 || واصلت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم النظر في تكليف المجلس لها بالتحقيق في أسباب وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي في عيادة الأسنان، ووفاة المواطنة، حنان العدواني والحالات المماثلة لها.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة قررت استدعاء كل من وزير الصحة الشيخ باسل الحمود ووكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد للشؤون القانونية ووالد الطفل المتوفى عبدالعزيز الرشيدي الأسبوع القادم للاستماع إلى إفادتهم بهذا الشأن.

وأوضح حماد أن اللجنة سبق أن استمعت إلى أقوال وزارة الصحة في شأن حادثة وفاة الطفل والكثير من التفاصيل التي صاحبت هذه القضية واتضح أن أقوال وزارة الصحة غير صحيحة ومخالفة للواقع.

وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد أكدت أنه لم يتم التوصل إلى السبب الطبي الصحيح لوفاة الطفل بسبب عدم تشريح جثة الطفل وذلك لعدم موافقة الأب.

وبين أن والد الطفل المتوفى قدم في اجتماع اللجنة اليوم مستندات تفيد موافقته على التشريح كما أنه تم تشريح جثة الطفل وقدم شهادة رسمية من الطب الشرعي بذلك.

وأكد حماد أن اللجنة قررت استدعاء الطرفين الأسبوع القادم لمواجهتهم جميعًا بالأقوال حتى يتم التوصل إلى قرار واضح تجاه هذه الحالة.

ولفت حماد إلى أن اللجنة استمعت أيضًا اليوم إلى أقوال والدة وزوج سيدتين توفيتا نتيجة أخطاء طبية ورصدت اللجنة الكثير من العيوب والأخطاء الطبية سيتم ذكرها في التقريرالنهائي وإرفاق التوصيات ورفع التقرير إلى مجلس الأمة حتى لا تتكرر هذه المآسي مرة أخرى.

«إع»