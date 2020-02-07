الغانم يتوجه إلى الأردن للمشاركة بالمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

07 فبراير 2020 || توجه رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم على رأس وفد برلماني الى العاصمة الاردنية عمان اليوم للمشاركة في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية أو ما يسمى بـ «صفقة القرن» والمقرر عقده هناك يوم غد السبت.

وكان في وداع الغانم على ارض المطار وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر أبو شتال، والأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية في مجلس الامة عادل اللوغاني.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد دولة الكويت امام المؤتمر الذي يناقش «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة “قضية العرب والمسلمين”».

ويضم الوفد المرافق للغانم كلا من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضو الشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله أبل، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.