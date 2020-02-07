الرئيس الغانم يصل الأردن للمشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

وصل رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له الى العاصمة الاردنية عمان اليوم للمشاركة في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية أو مايسمى بـ «صفقة القرن» والمقرر عقده يوم غد السبت.

وكان في استقبال الغانم لدى وصوله رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحاني وعدد من اركان السفارة.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد دولة الكويت امام المؤتمر الذي يناقش «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة “قضية العرب والمسلمين”».

ويضم الوفد المرافق للغانم كلا من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضو الشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله أبل، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.