الطراونة يولم على شرف رؤساء البرلمانات العربية وفي مقدمتهم الرئيس الغانم

07 فبراير 2020 || اقام رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة في العاصمة عمان اليوم مأدبة عشاء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وحضر المأدبة رؤساء وممثلو ١٤ برلمانا عربيا مشاركا، اضافة الى أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضو الشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله أبل، وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

يذكر ان الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى الأردن في وقت سابق اليوم للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية او مايسمى بـ «صفقة القرن» والمقرر عقده غدا السبت.