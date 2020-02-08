الغانم يجتمع في الاردن إلى رئيس مجلس النواب العراقي

08 فبراير 2020 || اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في العاصمة الاردنية عمان الليلة الماضية الى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى ما تشهده الساحتان الاقليمية والدولية من تطورات.

يذكر ان الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى الأردن امس للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية او مايسمى بـ «صفقة القرن».