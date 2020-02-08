الرئيس الغانم يبحث مع نظيره العراقي قضايا المنطقة

بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى ما تشهده الساحتان الاقليمية والدولية من تطورات.

وقال مجلس الأمة الكويتي في بيان اليوم السبت ان ذلك جاء خلال لقاء ثنائي عقده الجانبان في العاصمة الاردنية عمان مساء أمس الجمعة على هامش مشاركتهما في المؤتمر ال30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية وخطة السلام الامريكية.

ووصل الرئيس الغانم والوفد المرافق له الى الأردن مساء امس الجمعة للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية او مايسمى ب«صفقة القرن».