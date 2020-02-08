الغانم يجتمع في الأردن إلى رئيس مجلس النواب التونسي

08 فبراير 2020 || اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في العاصمة الأردنية عمّان اليوم إلى رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين لا سيما في شقها البرلماني، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات وتوحيد وجهات النظر بشأنها.

وحضر الاجتماع أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضو الشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله أبل، وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى الأردن أمس للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية أو مايسمى بـ «صفقة القرن».