سفيرنا لدى الأردن يولم على شرف الغانم والوفد المرافق

أقام سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحاني في العاصمة عمان اليوم مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وحضر المأدبة أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضو الشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله أبل، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

يذكر ان الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى الأردن امس للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية او مايسمى بـ «صفقة القرن».