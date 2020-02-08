لجنة ثلاثية بعضوية الغانم والحلبوسي والخذيري للتحرك بشأن القضية الفلسطينية

زكى المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الأردن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائب رئيس البرلمان الجزائري مليك خذيري لعضوية لجنة ثلاثية هدفها التحرك والتواصل مع المجاميع البرلمانية الدولية من أجل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

وقد عقدت اللجنة فور اختتام المؤتمر الطارئ اجتماعا نوقش فيه بشكل عام الخطوط الرئيسية للتحرك حيث تم الاتفاق على الاجتماع لاحقا لصياغة خطة التحرك ومن ثم عرضها على مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده بالقاهرة في مارس المقبل.