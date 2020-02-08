الغانم يعود إلى البلاد بعد مشاركته في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

08 فبراير 2020 || عاد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له الى البلاد اليوم قادما من العاصمة الاردنية عمان بعد مشاركته في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية أو مايسمى بـ «صفقة القرن».

وكان في استقبال الغانم على ارض المطار نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر أبو شتال.

وضم الوفد المرافق للغانم كلا من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضو الشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله أبل، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.