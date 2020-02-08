رئيس «النواب» الأردني: لا حل يقبله الفلسطينيون بدون إعلان قيام الدولة

08 فبراير 2020 ||شدد رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة اليوم السبت على أنه لن يكون هناك فرص لأي حل لا يقبله الفلسطينيون ولا حل قابل للحياة من “دون اعلان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس”.

جاء ذلك في كلمة الطراونة الافتتاحية لاعمال المؤتمر ال30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة عمان ليوم واحد بمشاركة رؤساء وممثلي 20 برلمانا ومجلسا عربيا بينهم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

واكد الطراونة وجوب التمسك بقرارات الشرعية الدولية مشيرا الى ان خطة السلام الامريكية او ما يسمى ب«صفقة القرن» صادرت حقوق الفلسطينيين ونسفت قرارات الشرعية الدولية بذلك.

من جانبه طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمة مماثلة العرب بمضاعفة دعمهم المادي والسياسي والبرلماني للشعب الفلسطيني ورفضهم ما يسمى خطة السلام الامريكية.

كما طالب باتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ودعا البرلمانات العربية إلى العمل مع حكوماتها لتنفيذ ما اقرته القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية مطالبا بالتحرك مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية وحثها على رفض تلك الخطة.

وثمن وحدة الموقف العربي والاسلامي الرافض للخطة كما عبر عنه قرارا مجلس وزراء الخارجية ومنظمة التعاون الاسلامي ودعوتهما الدول الاعضاء كافة الى عدم التعاطي معها ورفضها.

ووصل الرئيس الغانم والوفد البرلماني المرافق له الى الأردن مساء امس الجمعة للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية او ما يسمى خطة السلام الامريكية.

وشارك في المؤتمر الى جانب الغانم سفير دولة الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني وكل من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال وعضو الشعبة النائب الدكتور خليل أبل والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة قد دعا الأحد الماضي إلى اجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربية لمناقشة ما يسمى خطة السلام الامريكية في الشرق الأوسط التي أعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ال28 من يناير الماضي.