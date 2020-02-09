«المالية» تناقش إنشاء صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري.. و«التشريعية» تبحث في مشروع قانون حق الاطلاع

09 فبراير 2020 || تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وبند ما يستجد من أعمال.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارتي الصحة والمالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وتناقش لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية الرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 19 يناير 2020، الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية، وشركة نفط الكويت من السنة المالية المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتنظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، بحضور وزير التجارة والصناعة.

وتعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات والتعديلات المقدمة عليه، واقتراحين بقانونين بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو من ينوب عنه.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وتعديل أوضاع الوافدين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.