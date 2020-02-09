الغانم يجتمع في عمّان إلى رئيس مجلس النواب الأردني

08 فبراير 2020 ||اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في العاصمة عمّان اليوم الى رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تكثيف الجهود واتخاذ خطوات عملية بشأن العديد من الملفات والقضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وأمين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال، وعضو الشعبة النائب الدكتور خليل عبدالله أبل، وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

يذكر ان الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى الأردن امس للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضية الفلسطينية او ما يسمى بـ «صفقة القرن».