الفضل يقترح إنشاء كلية للفنون في جامعة الكويت

09 فبراير 2020 || أعلن النائب أحمد نبيل الفضل أنه تقدم باقتراح برغبة لإنشاء كلية للفنون في جامعة الكويت، تمنح درجة البكالوريوس وتحل محل اكاديمية الكويت للفنون.

ونص الاقتراح على ما يلي: نظرا لما تشكله الفنون بمختلف مجالاتها ومنها النحت والرسم والموسيقى والأدب المسرحي والتمثيل على سبيل المثال لا الحصر، من اهمية بالغة في خدمة المجالات الثقافية والأدبية وارتقاء بذائقة أفراد المجتمع والتي ترتبط بنهضة الكويت التي تصدرت دول المنطقة بالريادة الفنية، بات من الضروري دعم التعليم والتدريس في هذا المجال وخاصة أن اكاديمية الكويت للفنون والتي صدر مرسوم انشائها عام 2010 لم تحقق الغرض من إنشائها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: استحداث كلية للفنون في جامعة الكويت، وتعادل الشهادة التي تمنح لمجتاز مقرراتها الدراسية درجة البكالوريوس لتحل محل اكاديمية الكويت للفنون الصادر بها المرسوم رقم 391 لسنة 2010، الذي يستوجب إلغائه فيما بعد، وتمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه، وتحتوي الكلية على الأقسام العلمية في تخصصات التربية الموسيقية والتربية الفنية والأدب المسرحي والفنون الجميلة بشتى أنواعها.

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