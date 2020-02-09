وزارة التجارة: 20.6 مليون دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية في يناير

09 فبراير 2020 || قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد إن قيمة الدعم المقدم للسلع والمواد التموينية والانشائية المدعومة بأصنافها بلغ 6ر20 مليون دينار كويتي «نحو 9ر67 مليون دولار أمريكي» في شهر يناير الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغت 3ر12 مليون دينار «نحو 5ر40 مليون دولار».

وأوضحت أن إجمالي قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها بلغ 552 ألف دينار «نحو 8ر1 مليون دولار» مبينة أنها أنفقت على 20 صنفا منها.

وذكرت أن قيمة دعم المواد الإنشائية بلغت 2ر8 ملايين دينار «نحو 27 مليون دولار» مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المواد التموينية بلغ نحو 13ر2 مليون مستفيد موزعين على 237140 بطاقة تموينية.