انتخاب الشاهين لعضوية الهيئة التنفيذية لرابطة “برلمانيون لأجل القدس”

انتخب أعضاء رابطة «برلمانیون لأجل القدس» الیوم الأحد عضو مجلس الأمة أسامة الشاھین عضوًا في الھیئة التنفیذیة للرابطة للفترة ما بین 2020 و2024 وذلك خلال انعقاد جمعیتھا العمومیة.

وشكر الشاھین في تصریح لـ البرلمانیین على تزكیتھم له معربًا عن أمله في تمثیل الموقف الكویتي الرسمي تجاه القضیة الفلسطینیة ووصفه “بالشجاع والنشط” متابعًا “سنعكس ذلك على مواقف الرابطة وأنشطتھا وبرامجھا”.

وأثنى على الدور الذي قدمته الھیئة التنفیذیة السابقة وكذلك الھیئة التأسیسیة برئاسة رئیس الرابطة الشیخ حمید الأحمر مبدیًا تقدیره للقائمین على الأمانة العامة لمجلس الأمة التي وفرت للوفد المشارك في المؤتمر المواد الإعلامیة والثقافیة.

وعبر عن امتنانه لسفارة الكویت في كوالالمبور متمثلة بسعادة السفیر حمد بورحمة والقنصل محمد المطیري وأركان السفارة كافة الذین كان لعلاقاتھم الممتدة داخلیًّا في الجانب الإعلامي والسیاسي دور بالغ في نجاح ھذه المھمة البرلمانیة.

وأوضح الشاھین أنه من أھم واجبات الھیئة التنفیذیة الجدیدة للرابطة تنفیذ الاستراتیجیة التي أقرتھا الجمعیة العمومیة والتي تحوي خطوطًا متوازیة تعنى بتعزیز مناھضة التطبیع مع الكیان الصھیوني وصمود الشعب الفلسطیني وتوعیة البرلمانیین حول العالم.

ولفت إلى أن التمثیل العالمي كان بارزًا في تشكیل الھیئة الجدیدة للرابطة حیث شملت جمیع قارات العالم إضافة إلى المنطقة العربیة، مفیدًا بأن ذلك یؤكد أن القضیة الفلسطینیة لیست قضیة إسلامیة أو عربیة فقط لكنھا قضیة كل إنسان یعنى بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحریات.

یذكر أنه تمت إعادة انتخاب الشیخ حمید الأحمر من الیمن رئیسًا للھیئة التنفیذیة لرابطة «برلمانیون لأجل القدس» في حین تم انتخاب نائبین له وھما التركي نورالدین نباتي والإندونیسي محمد فضلي.

وانتخب أیضًا أعضاء الھیئة التنفیذیة من تونس والأردن وباكستان وفلسطین ومالیزیا وتركیا والكویت والجزائر ونیجیریا والمغرب ومصر.

واختتمت الیوم أعمال المؤتمر الثالث للرابطة التي عقدت تحت عنوان «نحو استراتیجیة فعالة لإنھاء الاحتلال الإسرائیلي» بمشاركة وفد برلماني یضم النائبین أسامة الشاھین وعبدالله العنزي إلى جانب مشاركة أكثر من 500 برلماني من 72 دولة.