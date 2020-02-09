وزير الخدمات: «النافذة الواحدة» ينعكس إیجابًا على المجالات الاقتصادیة والتجاریة كافة

09 فبراير 2020 || قال وزیر الدولة لشؤون الخدمات ووزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحریص إن مشروع مركز النافذة الواحدة یعد من المشاریع الھامة للبلاد الذي سينعكس إیجابًا على المجالات الاقتصادیة والتجاریة كافة.

وأضاف الحریص، في تصریح صحفي بمناسبة توقیع عقد مشروع «مركز النافذة الواحدة» الیوم، أن تدشین ھذا المشروع یعد تنفیذًا لبنود اتفاقیة تحسین بیئة الأعمال التي تسعى مؤسسة الموانئ لإیجادھا ضمن منظومة مشاریعھا الھامة للعمل على تبسیط وتسھیل الإجراءات التي من شأنھا القضاء على الروتین التقلیدي لتسلم البضائع.

وأشار إلى أن فكرة المشروع قائمة على وجود كافة الجھات المعنیة بإنجاز المعاملات في مكان واحد من خلال توفیرھا أكثر من 80 كاونتر موزعًا على الجمارك والجھات الحكومیة ذات العلاقة بالإفراج الجمركي والشركات الملاحیة المعتمدة.

وذكر أن النافذة الواحدة تقع ضمن التوصیات التي نصت علیھا اتفاقیة التجارة العالمیة والتي صادقت علیھا دولة الكویت في وقت سابق، مبینًا أن أصحاب البضائع سیقومون بإنجاز معاملاتھم بعد تنفیذ المشروع في مكان واحد من دون الحاجة للتنقل بین الجھات الحكومیة ما یختصر علیھم الوقت والجھد والمال.

من جانبه قال المدیر العام لمؤسسة الموانئ الشیخ یوسف العبدالله إن ھذا المشروع یأتي ضمن سلسلة المشاریع الھامة التي ستقوم مؤسسة الموانئ بتنفیذھا خلال الفترة القادمة والذي یقدم أفضل الخدمات للمراجعین وإنجاز معاملاتھم، كما أوصى المعنیین في المشروع بتقدیم الإمكانات الممكنة كافة للجھات المعنیة لإنجاز المشروع في الوقت المحدد.

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