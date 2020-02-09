«الجهاز المركزي»: الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية

09 فبراير 2020 || قال الأمین العام بالإنابة في الجھاز المركزي لمعالجة أوضاع المقیمین بصورة غیر قانونیة الفریق متقاعد نجیب العثمان إن الدولة مستمرة بتقدیم الخدمات والتسھیلات لھذه الفئة طبقًا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء 409 الصادر بعام 2011 والذي قنن وعمم تلك التسھیلات على مختلف أجھزة الدولة.

وقال العثمان خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانیة إن الجھاز المركزي یقوم بالإشراف على تطبیق وتنفیذ بنود ھذا القرار مع مختلف أجھزة الدولة المعنیة مقدمًا خلال الاجتماع إحصائیات مفصلة وأرقامًا محددة حول مجمل ھذه الخدمات.

وأشار إلى أن 29130 طالبًا وطالبة درسوا على نفقة الدولة في المدارس الحكومیة والخاصة خلال 2018 مضیفًا أن عدد الطلبة المقیدین بجامعة الكویت بلغ 1265 طالبًا وطالبة وقرابة 2000 طالب في كلیات الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب خلال 2018 وكذلك 1155 یدرسون في الجامعات والكلیات الخاصة.

ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال فتح فرص التوظیف موضحًا أن الجھاز المركزي أطلق آلیة للتوظیف في مارس 2012 الأمر الذي مكن من تعیین 2066 في الوزارات والھیئات الحكومیة حتى الآن إضافة إلى 549 یعملون في القطاع النفطي و1086 في الجمعیات التعاونیة وكذلك 2300 عسكري من أبناء الكویتیات التحقوا بالجیش خلال السنوات الثلاث الأخیرة.

وفي مجال إصدار الوثائق أوضح العثمان أنه تم في 2019 إصدار1961 شھادة میلاد ووفاة و1402 شھادة زواج وطلاق كما أصدرت الإدارة العامة للمرور 1861 رخصة قیادة جدیدة وقامت بتجدید 23723 خلال عام 2018.

وذكر أن فئة المقیمین بصورة غیر قانونیة معفون من كافة الرسوم الصحیة المطبقة على غیر الكویتیین وأن علاجھم مجاني في المراكز الصحیة الحكومیة كافة كما تمنح الأسرة بطاقة تموین أسوة بالمواطن الكویتي مشیرًا إلى أن تكلفة المواد التموینیة المقدمة لھذه الفئة تجاوزت قیمتھا 20 ملیون دینار خلال 2018 .

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