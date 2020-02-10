«البيئة» تناقش تطورات الوضع البيئي في البلاد

10 فبراير 2020 || تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وتعقد لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية اجتماعاً للرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 19 يناير 2020، الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة ناقلات النفط الكويتية من السنة المالية المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتطلع لجنة شؤون البيئة على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية بشأن تصريحات السفارة الأميركية حول تلوث الهواء في دولة الكويت، وتناقش تطورات الوضع البيئي في البلاد، والاقتراحين بقانونين المعروضين على جدول الأعمال، كما تطلع على نشاطات المتطوعين في مجال حماية البيئة.

ويحضر الاجتماع وزير الخارجية أو من ينوب عنه، والمسؤولون في الهيئة العامة للبيئة وممثلون عن الجمعية الكويتية لحماية البيئة، والناشط البيئي ناصر بداح الهاجري.