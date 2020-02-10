خليل أبل: مكافأة الطلبة أقرت بقانون ولا تتغير إلا بقانون

10 فبراير 2020 || قال مقرر اللجنة التعليمية النائب د.

خليل عبدالله أبل إنه سوف يتصدى لأي محاولة للعبث في مكافأة الطلبة، مؤكداً أنها اقرت بقانون ولا تتغير إلا بقانون.

وأضاف أبل في تصريح صحفي إن هذا الطرح ينم عن عدم معرفة بالنظم واللوائح القائمة بالدولة، لافتاً إلى أنه سوف يتقدم بمقترحات لتخفيف الاعباء عن الطلبة الكويتيين في الجامعات الخاصة وتحديداً ما يتعلق بالاتجار بالكتب الجامعية.

وأكد أن هذا المقترح سيقضي بعدم إلزام الطلبة بشراء الكتب وان تكون متاحة في مكتبة الطالب في جامعة الكويت ومدعومة من الدولة.