الفضالة: طلبنا استعجال اقتراح منح المرأة صلاحية اتخاذ القرارات الصحية لأبنائها على يتم الانتهاء منه خلال شهر

10 فبراير 2020 || قال النائب يوسف الفضالة إنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون يمنح المرأة الكويتية الصلاحية الكاملة في إصدار القرارات الصحية لأبنائها خاصة فيما يخص العمليات والعلاجات الطبية.

وأضاف الفضالة في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامة إنه تقدم قبل فترة باقتراح برغبة الى اللجنة الصحية بهذا الشأن وتم رفض الاقتراح بدعوى ضرورة وجود اقتراح بقانون لأنه تعديل لتشريع موجود.

وأوضح أنه أعد هذا الاقتراح بقانون لتمكين المرأة الكويتية في ان يكون لها مطلق الصلاحية في إصدار القرارات الصحية خاصه فيما يخص العمليات والكثير من الاحتياجات الطبية.

وقال الفضالة إنه طلب صفة الاستعجال لهذا الاقتراح بقانون ليناقش في الجلسة المقبلة والانتهاء من اعداد تقرير بشأنه خلال شهر من الآن.

وأعرب الفضالة عن تمنياته أن يرى هذا القانون النور خلال دور الانعقاد الحالي مشيرا الى ان مقدمي الاقتراح هم عدد من النواب منهم ماجد المطيري والدكتور بدر الملا وفيصل الكندري والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي وأكد ان النواب جميعهم متفقون على ضرورة اعطاء هذا القانون الأولوية لسد الفراغ التشريعي الموجود.

وأوضح الفضالة ان هذا القانون سيزيل اللبس الموجود ويفترض الا يتم تعطيله خاصة ان هناك اكثر من قضية ومشكلة تحدث في مستشفيات الكويت ومستوصفاتها بسبب اشتراط موافقة ولي الامر على العمليات والعلاجات الطبية.

«إع»