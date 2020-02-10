الرئيس الغانم: نشعر بالفخر لمواقف الكويت بشأن صفقة القرن

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الكويت من أكثر الدول التزاما بالقضية الفلسطينية وآخر من يطبع مع إسرائيل، مبينا أن الموقف في الاتحاد البرلماني العربي الذي يمثل الغالبية العظمى هو أضعف الإيمان تجاه الأشقاء في فلسطين.

وأضاف الغانم، “نشعر بالفخر لمواقف الكويت التي تعكس سياسة صاحب السمو وأشكر أعضاء الشعبة البرلمانية حول موقفنا في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي حول صفقة القرن”.

وتابع الغانم، “أعضاء في الكونغرس والعموم البريطاني تحركت الدماء في عروقهم ورفضوا الظلم لذا لا يجوز التقليل من حجم ردة الفعل حيال أشقائنا في فلسطين، وإذا كان هذا موقف أعضاء الكونغرس من صفقة القرن ومنهم يهود وكذلك موقف مجلس العموم البريطاني… فكيف يجب أن يكون موقفنا كعرب ومسلمين؟”.

وأوضح الغانم، “نحن منشغلون مع الصهاينة الآن وسأصرح لاحقا في الشأن المحلي تجاه من “كاد المريب أن يقول خذوني”، واشكر أعضاء الشعبة البرلمانية على موقفهم من مؤتمر عمان وتشرفنا أمس بلقاء سمو الأمير واستمعنا لتوجيهاته”.