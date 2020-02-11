«الميزانيات» تناقش الحساب الختامي للطيران المدني.. و«المرافق » تستكمل التحقيق في أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي



لجنتان برلمانيتان تعقدان اجتماعين اليوم الثلاثاء

11 فبراير 2020 || تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعاتهما اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من الإدارة العامة للطيران المدني.

، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وتستكمل لجنة المرافق العامة مناقشة تكليف اللجنة بالتحقيق في أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي، بحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة، وممثلين عن كل من وزارة البلدية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد المزارعين الكويتيين.