الشاهين يطالب الحكومة بالوفاء بتعهدها والتعاون لإقرار قانون التأمينات في الجلسة المقبلة



اقتراح نيابي بحظر نقل الموظفة أثناء قيامها بإجازة دون طلبها

11 فبراير 2020 || أكد النائب أسامة الشاهين أهمية مناقشة تعديل قانون «التأمينات» بخصوص الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن في الجلسة المقبلة.

وبين الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الحكومة تعهدت امام المجلس بمناقشة الموضوع في جلسة ١٨ فبراير والتصويت عليه داعيا الحكومة للالتزام بهذا الوعد حتي لا تترتب مسئولية دستورية وسياسية علي الحكومة والوزيرة.

وقال الشاهين ان هذه القضية تهم ٦٠٠ الف مواطن ومواطنه مسجلين في مؤسسة التامينات الاجتماعية وان الحكومة تعهدت علي لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص وكذلك وزيرة المالية مريم العقيل بمناقشة تعديل استبدال المعاشات التقاعدية ليكون بنظام شرعي ووضع حد اعلي للأرباح مقابل استبدال الراتب وزيادة الأقساط في القرض الحسن وتخفيض نسبة الاقتطاع من المعاش التقاعدي.

وفي موضوع آخر دعا الشاهين أعضاء اللجنة المالية لعدم اخذ راي الحكومة الرافض للاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق لتعويض ضحايا النصب العقاري.

وقال ان الأحكام القضائية اعتبرت ان الحكومة مقصرة ومذنبة بهذا الشأن لافتا الي ان هناك وجهات نظر أخرى ترى بان هذاالاقتراح دستوري كون الدولة هي من تحمي المواطن في حالة تعرضه لكارثة او محنة بالإضافة الي المسؤولية القضائية التي نصت علي مسؤولية الحكومة وتقصيرها بهذة القضية.

وأعرب الشاهين عن أمله ان تنجح اللجنة بادراج تقريرها بهذا الشأن علي جدول الاعمال في اقرب وقت ممكن .

من جهة أخرى قال الشاهين إنه تقدم مع عدد من النواب اقتراح بقانون يقضي بحظر نقل الموظفة اثناء قيامها بإجازة دون طلبها .

وأضاف الشاهين ان الدين الإسلامي الحنيف يعتني ويحترم ويكرم الاسرة باعتبارها لبنة أساسية من لبنات المجتمع ويعتني اكثر بالمرأة ، لافتا الى أنشدد في مادتة التاسعة على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق ويحفظ القانون كيانها .

وأشار الشاهين إلى أنه تقدم بالاقتراح بقانون مع 4 من النواب وهم كل من د.

حمود الخضير وفراج العربيد وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي مع منحه صفة الاستعجال بتعديل الماده ٢٣ من قانون الخدمة المدنية وهي للأسف تسمح بأن يقوم رب العمل بالحكومة بنقل الموظفات اثناء اخذ اجازة وضع او امومة او إجازة طفولة او إجازة رعاية اسرة وهذا يعد عقاب للموظفة اثناء اجازتها.

وأكد ان هذا عرف خاطيء وتقليد منحرف موجود في الكثير من الوزارات خاصة وزارة التربية وغيرها من الجهات الحكومية بنقل الموظفة من جهتها الي جهة أخرى وكانها اقترفت جريمة.

واوضح الشاهين ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع النواب يحظر نقل الموظفة بغير طلبها اثناء او بسبب إجازة الوضع خاصة وان 58٪؜ من موظفي الحكومة هم إناث و٣٠٪؜ فقط في المناصب القيادية .



«ولا يجوز لجهة العمل نقل الموظفة من مكان عليها بغير طلبها أثناء أو بسبب منحها إجازة وضع أو إجازة رعاية أمومة وطفولة أو إجازة رعاية أسرة». ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:«المادة الأولى»: تضافغ مادة جديدة برقم «23 مكررا أ» إلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي:«ولا يجوز لجهة العمل نقل الموظفة من مكان عليها بغير طلبها أثناء أو بسبب منحها إجازة وضع أو إجازة رعاية أمومة وطفولة أو إجازة رعاية أسرة». «المادة الثانية»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: