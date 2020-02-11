وزيرالتجارة يؤكد دعم ورعاية المشاريع الوطنية المختصة بالصناعة

11 فبراير 2020 || أكد زیر التجارة والصناعة خالد الروضان دعم ورعایة واحتضان المشاریع الوطنية الرائدة لاسیما المختصة بمجالات الصناعة والتكنولوجیا والحرف الیدویة.

وأضاف الروضان في تصریح صحفي اليوم على ھامش افتتاح معرض الصناع العالمي «میكرفیر» الرابع في أرض المعارض أنه اطلع على صناعات مبتكرة ورائدة لشباب وفتیات كویتیین بالاضافة الى مشاریع عدد من البلدان العربیة والأجنبیة.

من جھته قال رئیس مجلس إدارة الشركة الكویتیة للاستثمار المنظمة للمعرض الدكتور یوسف العلي إن عددا من المشاریع التي شاركت في السنوات الماضیة جرى بالفعل دعمھا وھي الآن في طور التوسع تمھیدا لاعتمادھا تجاریا وصناعیا في قطاعات كالصحة والتكنولوجیا.

من جانبه قال الرئیس التنفیذي للشركة بدر السبیعي في إن حجم المشاركین في المعرض ھذا العام ارتفع إلى 12 دولة و179 مشروعا تم اختیارھا من قبل لجنة التحكیم من إجمالي 540 مشروعا تقدم للتسجیل في المعرض.

«إع»