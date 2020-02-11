الفضل : لجنة الأولويات تقوم بدورها على أكمل وجه والقرار النهائي يعود المجلس

11 فبراير 2020 || أكد رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل أن اللجنة تقوم بدورها على أكمل وجه وفقا لدورها المنصوص عليه في المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على أن القرار النهائي يعود إلى مجلس الأمة.

وقال الفضل في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك فهم خاطئ لطبيعة عمل اللجنة، فهي لا تتحكم بما يناقش داخل المجلس بل تختص بمراجعة مشروع جدول الأعمال في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد وتقترح ما تراه من تعديلات على هذا الجدول إما بالتقديم أو الحذف أو الإضافة.

وأوضح الفضل أن ما تقترحه اللجنة يعرض على رئيس المجلس لاتخاذ قراره، ولكن الرئيس فوض مكتب المجلس بهذا الأمر، مشيرا إلى أن ما ينتهي إليه مكتب المجلس يعرض في النهاية على مجلس الأمة ليتخذ القرار المناسب بشأنه.

وعرض الفضل بعض الأمثلة بعدد من جداول الأولويات التي أعدتها اللجنة في الأشهر الماضية، متضمنة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون دعم الأندية الرياضية، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق ببطلان العضوية.

وأوضح أن هناك 4 أمور أساسية في الجلسات لا تملك لجنة الأولويات أن تقدم عليها أي تعديل أو تتدخل فيها وهي المضبطة والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية والإحالات ثم يأتي بعدها الاستجوابات والتكليفات والقرارات التي تصدر من المجلس.

وأكد أن مكتب مجلس لم يعارض في يوم من الأيام الجدول الذي تعده اللجنة بالأولويات ولكن دائما القرار النهائي يتخذه مجلس الأمة بشأن القضايا التي تناقش من عدمها.

وبين أن مجلس الأمة هو من قررفي الجلسة الماضية مناقشة قضية مرض «كورونا» وموضوع مايسمى بصفقة القرن وليس لجنة الأولويات أو مكتب المجلس.

ولفت إلى أن المجلس سبق أن وافق على طلب رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط في 17 فبراير 2017 على إحالة طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق واقتراحات القوانين إلى لجنة الأولويات حتى تقوم بترتيبها، ولكن المجلس في المقابل لم يوافق على الطلب الذي قدمه بعد توليه رئاسة اللجنة في 30 ديسمبر 2019 رغم أنه مطابق للطلب السابق.

وشدد الفضل على أن لجنة الأولويات تعد عملها بما يرضي القطاعات المختلفة في الدولة، ولا تعير اهتماما لتعنت الحكومة في أمور غير منطقية.

وبين أن اللجنة لم تكن وراء عرض قانون العفو العام بل كان بناء على تكليف المجلس، وهو أعلى من أي أمر آخر.

وأعرب الفضل عن أسفه لمن تسرع في اتهام اللجنة بالتقصير في تقديم الأولويات التي تهم المواطنين، مطالبا هؤلاء بتوجيه انتقاداتهم إلى النواب الذين تقدموا بطلبات مناقشة في قضايا أخرى غير الأولويات.

من جانب آخر، أعلن الفضل عن أن اللجنة ستجتمع غدا للنظر في القوانين المنجزة من اللجان البرلمانية خلال الأسبوعين الماضيين، ومنها القوانين المتعلقة بالحريات والتي يفترض أن تكون اللجنة التعليمية انتهت من التصويت عليها بعد أن وصلها رد الحكومة النهائي.

واستغرب الفضل دفاع الحكومة خلال اجتماع اللجنة التعليمية أمس عن القانون الحالي الذي يدين العمل الإعلامي بالكامل على ما يطرحه الضيوف في حين أن المفترض أن تنحصر العقوبة في من صدرت عنه الإساءة، معتبرا أنه قانون مقيد للحريات.

وكشف عن اتفاقه مع رؤساء اللجان البرلمانية على عدم قبول أي مقترح غير منطقي من الحكومة، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على تعامل اللجنة التعليمية مع قوانين الحريات.

«إع»