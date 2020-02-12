«الميزانيات» تنظر في الحساب الختامي لوزارة الدفاع.. والمالية تناقش تعديلات الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية



5 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الأربعاء

12 فبراير 2020 || تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأربعاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتدرس لجنة العرائض والشكاوى الشكاوى أرقام «176-249-488-496-517-180-537-505-420»، بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أو من ينوب عنه.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، ومتابعة اللجنة للقانون رقم «3» لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية تخص حاجة وزارة الدفاع من التسلح.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الدفاع والمالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية .



وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة «24» المدرج على جدول أعمال المجلس بشأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976، بحضور وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية بالوكالة.

وتستكمل لجنة الأولويات وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة، وكذلك التنسيق مع مكتب المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية لدراسة عقد جلسات خاصة للمجلس لإقرار بعض القوانين، بناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2020.

ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء، وزير دولة لشئون الخدمات ووزير دولة لشئون مجلس الأمة، ووزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية بالوكالة.

وتجتمع لجنة المرأة والأسرة لمناقشة أعداد من تم تعيينهم من أبناء الكويتيات في الوظائف، من مختلف التخصصات في وزارة التربية، والجهات التابعة لها منذ سنة 2015م حتى حينه، وتناقش خطة الوزارة لاستيعاب ما يقارب «4000» أربعة آلاف من أبناء الكويتيات الذين لم يتم تعيينهم إلى الآن، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي.