ماجد المطيري: القنصليات والسفارات الكويتية مطالبة بتعيين محام للمواطنين للترافع عنهم خارج البلاد

طالب النائب ماجد المطيري، بتفعيل دور سفارات وقنصليات الكويت في الخارج وخصوصا في متابعة أحوال المواطنين الذين قد يتعرضون للاعتقال في الدول التي يسافرون إليها داعيا السفارات إلى تعيين محام معتمد لكل مواطن ترفع ضده قضايا.

وقال المطيري، في تصريح صحافي إن القنصليات والسفارات الكويتية في الخارج مطالبة بتعيين محام للمواطنين وذلك للترافع عنهم فعندما يقع المواطن خارج البلاد في مأزق قانوني فهو أحوج ما يكون إلى محام يتولى أموره القانونية، والمؤسف أن السفارات في الخارج تقف موقف المتفرج والعاجز مع نداءات المواطنين الذين لا يملكون أتعاب المحامي بحجة عدم وجود ميزانية لتعيين محامين من قبل وزارة الخارجية، والحري بالدولة أن تقدم المساعدة القانونية التي تمكن المواطن خارج البلاد من الدفاع عن نفسه وحرصاً على رعاية المواطنين في الخارج.

وأكد المطيري، أنه تقدم باقتراح لإلزام سفارات وقنصليات الكويت في الخارج عند اعتقال المواطن بأي تهمة بالإسراع بتعيين محامي معتمد للمرافعة عنه ودفع أتعابه والكفالة المالية إن طلبت للإفراج عنه ومتابعة القضية ضماناً لحصول المواطن على محاكمة عادلة ويدفع المواطن المبالغ إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته أو تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه وكذلك دفع أي مبلغ للحق الخاص وذلك بالمطالبة باسترداد المبالغ وفق نظام التقسيط فور عودته إلى البلاد.