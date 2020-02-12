«نزاهة»: سمو رئيس مجلس الوزراء يحدث إقرار الذمة المالية الخاص به

12 فبراير 2020 || قال رئیس الھیئة العامة لمكافحة الفساد «نزاھة» المستشار عبدالرحمن النمش إن سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء قام الیوم الأربعاء بزیارة للھیئة لتحدیث إقرار الذمة المالیة الخاص به.

وأضاف النمش في تصریح لـ أن “حرص سمو رئیس مجلس الوزراء على الحضور لتحدیث إقرار الذمة المالیة الخاص به ھو أمر یؤكد دعمه لنزاھة وتوجیه رسالة صریحة للكافة بضرورة تقدیم أو تحدیث إقرار الذمة”.

وذكر ان ذلك ینعكس على نشر ثقافة الشفافیة والنزاھة بین موظفي الدولة وأن مكافحة الفساد تأتي على رأس أولویات برنامج عمل الحكومة.

وقال إن سمو رئیس مجلس الوزراء أثنى على عمل الھیئة وآلیات العمل فیھا وما حققته من خطوات وإنجازات في سنوات عملھا الأولى.

وأشار الى الدعوة التي أطلقھا سمو رئیس مجلس الوزراء للمواطنین والمقیمین كافة بأن یبادروا إلى إبلاغ «نزاھة» عن أي واقعة فساد فضلا عن دعوته لجمیع المخاطبین بأحكام قانون إنشاء الھیئة للالتزام بالمواعید والإجراءات المحددة لتقدیم إقرارات الذمة المالیة.

وأوضح ان سموه حث جمیع الوزارات والھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة على التعاون مع «نزاھة» من أجل التنفیذ الأمثل لاستراتیجیة الكویت لتعزیز النزاھة والشفافیة ومكافحة الفساد والتي یتجسد الجانب الوقائي والتوعوي منھا في المحور الأول لبرنامج عمل الحكومة.

وأعرب النمش عن سعادته وكل العاملین في الھیئة بزیارة سمو رئیس مجلس الوزراء وتقدیرھم الكامل لحرص سموه على أن یضرب المثل للجمیع في الالتزام بأحكام قانون إنشاء الھیئة.

«إع»