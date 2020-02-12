أحمد الفضل: «العنف الأسري» و«التأمينات».. أولويات المرحلة المقبلة

أوضح رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل أن قانوني «العنف الأسري» و«التأمينات» ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

وقال الفضل في تصريح اليوم إن اللجنة عقدت اجتماعها السادس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، مبينا أن «الأولويات المقبلة ستكون قانون العنف الأسري وحق الاطلاع على المعلومة ىبعض القوانين التي ستنجز في لجنة الشؤون التعليمية وكذلك تعديلات قانون التأمينات فيما يخص الاستبدال واستقطاع القرض الحسن خاصة بعد الجداول الحكومية الجديدة والتي خفضت الفائدة فيها على الاستبدال بواقع النصف».

وتابع الفضل: تقدمنا بكتاب بتقديم بند المقترحات على البنود الأخرى في الجلسة المقبلة، واقترحنا للجلسة المقبلة المداولة الثانية لتعديلات قانون العمل الأهلي ثم تعديلات قانون التأمينات فيما يخص الاستبدال والقرض الحسن وقانون الإجراءات الجزائية والتماس إعادة النظر ثم تنظيم القضاء فالتوثيق ثم قانون الخدمة المدنية والتعديلات على الإدارة العامة للتحقيقات ثم مقترحات إملاء فراغ إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس وتعديلات البنك المركزي باستحداث لجنة الشريعة لمراجعة أعمال البنوك الإسلامية.