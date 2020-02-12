العدساني يطالب بالتحقق من بيانات صفقات «الدفاع» وحسم التباين في تقديرها بين الوزارة وديوان المحاسبة

12 فبراير 2020 || طالب النائب رياض العدساني بالتحقق من بيانات صفقات وزارة الدفاع وحسم التباين في تقدير قيمة الصفقات بين الوزارة وديوان المحاسبة .

وأوضح العدساني في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة أن من ضمن الصفقات 28 طائرة “إف اي تي سوبرهولك ” وهناك تباين واضح في قيمتها حيث ذكرت وزارة الدفاع الامريكية ان المبلغ الإجمالي مليار و500 مليون دولار أما وزارة الدفاع فذكرت انها تبلغ مليارا و72 مليون دولار ، بينما ديوان المحاسبة يؤكد انها 5 مليارات دولار .

وقال العدساني إن لجنة الميزانيات ناقشت اليوم مع وزارة الدفاع وبحضور الوزير ورئيس الاركان وكامل فريقه صفقة «اليوروفايتر» البالغ قيمتها مليارين و٦٠٠ مليون دينار اي ما يقارب ٨ مليارات يورو.

وأضاف العدساني أنه تم تحويل مذكرة التفاهم الخاصة بالصفقة الى النيابة ولن يقتصر الأمر عند هذا الحد ، موضحا ان هناك لجان تحقيق مشكلة وعندما تنتهي يتم تحويل كل المخالفات والتجاوزات والتعدي على الأموال العامة للنيابة وأكد العدساني أن هناك تحفظا واضحا وصريحا على بند التضخم المتعلق بالصفقة البالغ 485 مليون يورو .

ولفت إلى أن هناك مخالفة في صفقة مروحيات « الكراكال» التي طلبت الوزارة منها 30 مروحية بواقع 24 لوزارة الدفاع و6 للحرس الوطني لأن المجلس الأعلى للدفاع يفترض ان يخصص جميع المروحيات والعقود العسكرية الى وزارة الدفاع فقط .

وقال العدساني إن ميزانية الوزارة تقدر بـ 6 مليارات و200 مليون منها 3 مليارات محملة على الاحتياطي العام ، مطالبا الوزارة بتقديم 4 حسابات ختامية وفحص جميع السجلات المالية وتحويلها الى لجنة الميزانيات .

«إع»