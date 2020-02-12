الهيئة الخيرية: سمو أمير البلاد يهنئ الدكتور المعتوق بمناسبة تجديد اختياره مستشارًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة

12 فبراير 2020 || قالت الھیئة الخیریة الإسلامیة العالمیة إن رئیسھا المستشار بالدیوان الأمیري الدكتور عبدالله المعتوق تلقى برقیة تھنئة من سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبر فیھا سموه عن خالص تھانیه بمناسبة تجدید اختیاره مستشارًا خاصًّا للأمین العام للأمم المتحدة انطونیو غوتیریس للعام الرابع على التوالي.

وذكرت الھیئة الخیریة في بیان صحفي أن رئیسھا الدكتور عبدالله المعتوق أعرب عن عظیم شكره ووافر تقدیره لسمو أمیر البلاد على مشاعر سموه الرقیقة والنبیلة التي تضمنتھا برقیة سموه.

وأضاف أن المعتوق أكد أنه تلقى تھنئة سمو أمیر البلاد الغالیة بتجدید اختیاره مستشارًا خاصًّا للأمین العام للأمم المتحدة بكل معاني الفخر والاعتزاز والعرفان سائلًا الله – سبحانه وتعالى – أن یسبغ على سموه نعمة الصحة والعافیة وأن یحفظ بلادنا بقیادته الحكیمة واحة خیر وسلام وأمن واستقرار ورخاء.

«إع»