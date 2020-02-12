«السكنية» تستدعي الدفعة الرابعة من «ان 3» في «جنوب صباح الأحمد»

12 فبراير 2020 || دعت المؤسسة العامة للرعایة السكنیة الدفعة الرابعة من المواطنین المخصص لھم قسائم حكومیة في الضاحیة الثالثة «ان 3» ضمن مشروع «جنوب مدینة صباح الأحمد».

وقالت المؤسسة في بیان صحفي اليوم إنھا ستوزع بطاقات القرعة یومي الأحد والاثنین المقبلین مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنین المخصص لھم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنیة وقرار التخصیص معھم لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت أن ھذه الدفعة تتضمن 120 قسیمة لأصحاب الطلبات المخصص لھم حتى 18 یولیو 2018 موضحة أن بطاقات الاحتیاط ستوزع یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین.

وذكرت أن من یتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأیام المحددة سیتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي یلیه في التخصیص.

ودعت المؤسسة المواطنین المخصص لھم قسائم في تلك المنطقة ولم ترد أسماؤھم ضمن ھذا الكشف إلى مراجعتھا یوم الثلاثاء المقبل مصطحبین معھم قرار التخصیص والبطاقة المدنیة للدخول ضمن قائمة الاحتیاط.

ویضم المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنیة بمساحة 400 متر مربع لكل منھا إضافة إلى الخدمات الأساسیة والمباني العامة منھا المدارس والمراكز الصحیة ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحیة وفروع الجمعیات التعاونیة والمساجد.

«إع»