الفضل: قانون لرفع دعم الأندية من 750 ألفاً إلى 1.5 مليون دينار

استكملت لجنة الاولويات البرلمانية خلال اجتماعها السادس اليوم ، مناقشة وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15، ومراجعة جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقبلة، وكذلك التنسيق مع مكتب المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية لدراسة عقد جلسات خاصة للمجلس لاقرار بعض القوانين، بناء على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2020.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد الفضل في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة اجتمعت بحضور اعضاء اللجنة وهم رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي والنائب اسامة الشاهين وبحضور وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص وعدد من القيادات والمستشارين فيما اعتذرت النائبة صفاء الهاشم لارتباطها باجتماع اللجنة المالية.

واشار الفضل الى ان اللجنة استكملت مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال، موضحا انه كان لدى اللجنة قانون واحد فقط وهو قانون العنف الاسري والذي تم التصويت عليه.

وتوقع الفضل ان تقوم اللجنة التشريعية بالتصويت على قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي يحظى بتوافق نيابي حكومي ليتم ادراجه على جدول اعمال المجلس.

واشار الى ان هناك عدة قوانين من المتوقع ان تأتي للجنة الاولويات من لجان المالية والتعليمية والتشريعية لبحث امكانية ادراجها على الجلسات المقبلة لمجلس الامة.

جدول أعمال جديد

وقال الفضل ان اللجنة ارسلت جدول اعمال جديد الى مكتب المجلس، موضحا ان ترتيب القوانين هو ما تقترحه اللجنة على مكتب المجلس الذي يصادق على ما يأتي من لجنة الاولويات ومن ثم يذهب الى المجلس الذي يقدم بند علي بند وفقا للتصويت”.

واوضح ان اللجنة ارسلت كتابا لمكتب المجلس تطلب فيه تقديم بند التقارير على ما سواه بعد البنود الاربعة الرئيسية.

وكشف الفضل عن ترتيب التقارير في الجلسة المقبلة لتبدأ بالمداولة الثانية لقانون العمل الاهلي ثم تعديل قانون التأمينات والمختص بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري علي معاشات المتقاعدين وقانون التامينات الخاص بالاستبدال والقروض الحسنة .

واضاف الفضل انه سيتم ادراج اصدار قانون الاجراءات الجزائية الخاص بإعادة التماس النظر ثم قانون تنظيم القضاء وتقرير للجنة المالية الخاص بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص خاصة ان اللجنة منحت الحكومة وقت كافي لذلك.

دعم الأندية

وتابع انه سيكون هناك قانون لدعم الاندية الرياضية ليضاعف الدعم الحالي المعطي لهم من 750 الف دينار الي مليون ونصف المليون دينار وفقا لشروط بعد اتفاق مكتب المجلس مع رؤساء الاندية الرياضية من العام الماضي، ثم قانون التوثيق الذي يحظى بتوافق حكومي نيابي .

ولفت الى ان قانون حق الاطلاع يفترض ان تصوت عليه اللجنة التشريعية غدا «اليوم» لافتا الى ان قانون الخدمة المدنية مدرج على جدول اعمال اللجنة المالية الا انه لم ينتهي ولن ينتهي في الوقت الحالي، الا ان لجنة الاولويات حجزت له دور ومن بعده قانون الادارة العامة للتحقيقات، متمنيا ان يمر في المداولة الاولى وتعديله في المداولة الثانية.

وقال ان هناك اقتراحات من النواب بشان المادة 16 من اللائحة الداخلية التي الغتها المحكمة الدستورية وصوتت عليها اللجنة لكي يملا هذا الفراغ، اضافة الى ما يخص انشاء لجنة شرعية في كل بنك لمراقبة عمل البنوك.

وتمنى الفضل ان تكون هناك قوانين جديدة لما بعد الجلسة القادمة، لافتا الي ان نصف القوانين التي ذكرها متفق عليها مع الحكومة والنصف الاخر من القوانين عليها اختلافات لم تستطع اللجنة الوصول الي حلول مع الحكومة بشانها.