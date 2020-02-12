«المرأة والأسرة»: 1000 درجة مالية لأبناء الكويتيات في وزارة التربية .. وتعهد حكومي بعدم التلاعب في إعلانات التوظيف

12 فبراير 2020 || ناقشت لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها اليوم أعداد من تم تعيينهم من أبناء الكويتيات في مختلف التخصصات بوزارة التربية، وبحثت خطة الوزارة لاستيعاب ما يقارب أربعة آلاف من أبناء الكويتيات الذين لم يتم تعيينهم إلى الآن، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي.

وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن وزير التربية أكد في الاجتماع أنه سيقوم بتوفير نحو 1000 درجة مالية لأبناء الكويتيات من بينهم 770 معلمًا ومعلمة بالإضافة إلى 262 إخصائيًّا نفسيًّا واجتماعيًّا لافتًا إلى أن الأولوية حسب قرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية لأبناء الكويتيات بعد المواطنين .

وأضاف السبيعي في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الوزير وعد أيضًا بتزويد اللجنة بالعدد الذي ستحتاج إليه الوزارة من اختصاص «محضر العلوم ».

وبين أن الوزير تعهد بمنع أي تلاعب في إعلانات التوظيف كما في المرحلة السابقة التي ظلمت مستحقي التعيين من أبناء الكويتيات، متعهدًا بأن يكون التعيين حسب الشواغر الموجودة .

ولفت السبيعي إلى أن اللجنة طلبت تقريرًا تفصيليًّا عن التعيينات الأخيرة وتبين تعيين ما يقارب أكثر من 5 آلاف وافد في السنوات الخمس الماضية مقابل تعيين عدد قليل من أبناء الكويتيات.

وذكر أن اجتماعات اللجنة المقبلة ستكون مع باقي الوزراء بهدف إنهاء مشكلة عدم تعيين أبناء الكويتيات قبل الأول من ابريل المقبل.

وأكد السبيعي أنه سيتم تقديم استجواب في شهر رمضان لأي وزير لا يتعاون في توظيف أبناء الكويتيات أويقدم أرقامًا مغلوطة .

«إع»