“المالية”: 50309 مستفيداًَ من “الاستبدال” بتكلفة 456 مليون دينار

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة رقم 24 المدرج على جدول اعمال مجلس الامة بشأن تعديل بعض احكام قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة انها سبق وان حذرت من مغبة الالتزامات التي ستترتب على المواطنين بسبب قانون التقاعد المبكر والقرض الحسن، فضلا عما يترتب عليهما من فقدان خبرات المواطنين الذين يلجؤون الى التقاعد المبكر.

واضافت ” بما ان التقاعد المبكر صدر بقانون واصبح أمرا واقعا بدأت الناس تتقاعد مبكرا مما ترتب عليه زيادة الفوائد على قروض الاستبدال، ولذلك جاء هذا القانون متكاملا لمعالجة الخلل في موضوع قروض الاستبدال”.

واكدت ان اجمالي عدد المستبدلين 50309 من اصل 140 الف متقاعد، بينما الرقم المتداول وهو 649139 يمثل عدد المسجلين في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

واوضحت ان التقرير الـ24 للجنة المالية والخاص بموضوع الاستبدال مدرج على جدول اعمال المجلس منذ 28 اكتوبر 2019 ولكن الحكومة ترفضه بسبب الكلفة المالية.

وشددت على ان الاحكام الحالية المنبثقة من قانون التأمينات كلها قوانين مدنية عامة حسب الدستور والمادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الدين الاسلامي مصدر رئيس للتشريع وليس المصدر الرئيس.

وابدت الهاشم اتفاقها مع رفض الحكومة لتطبيق الشريعة الاسلامية على قانون الاستبدال نظرا لوجود محاذير، موضحة ان من هذه المحاذير هي ان تطبيق الشريعة الاسلامية سيقيد المتقاعد بعدم امكانية الاستبدال لاكثر من مرة واحدة كما هو متاح حاليا، كما انه سيورث الدين للورثة بعد وفاة المتقاعد ولا يسقط الدين بالوفاة كما هو معمول به حاليا.

واوضحت ان النظام الاسلامي لا يسمح للمتقاعد بالاستبدال اثناء الخدمة، ويسمح له بالاستبدال مرة واحدة بعد التقاعد، بينما النظام الحالي يسمح له بالاستبدال اثناء وبعد الخدمة عند التقاعد ولاكثر من مرة اذا امتد به العمر.

ولفتت الى ان تطبيق الشريعة الاسلامية يفرض على المتقاعد تبيان الغرض والسبب من القرض ويخضع الامر في النهاية لموافقة او رفض مؤسسة التامينات الاجتماعية.

ونوهت بأن عائد الاستثمار في النظام الحالي مثبت بسقف حددته اللجنة المالية يتراوح بين 3 و6 بالمئة بحسب العمر، بينما هامش الربح هو المتغير.

وذكرت ان محافظ البنك المركزي زود اللجنة باحصائيات تبين ان اعداد المتقاعدين الذين حصلوا على قروض شخصية بسيطة وبكفالات شخصية، ما يعني ان الامر مقدور عليه.

وافادت بأن مؤسسة التامينات الاجتماعية ذكرت ان كلفة قانون الاستبدال الجديد ستكون 456 مليون دينار فقط، ولكن المؤسسة حذرت من اثر القانون في المستقبل.