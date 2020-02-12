الحكومة الفلسطينية تطلق اسم سمو أمير البلاد على شارع بقطاع غزة

12 فبراير 2020 || أطلقت الحكومة الفلسطينية اسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على شارع افتتحته اليوم الأربعاء شرق مدينة «خانيونس» جنوب قطاع غزة تقديرا لجهود سموه الدائمة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

وجاء ذلك بالتزامن مع قيام وزير الحكم المحلي بالحكومة الفلسطينية مجدي الصالح بافتتاح عدد من المشاريع من بينها شارع اخر أطلق عليه اسم رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم تقديرا أيضا لمواقفه حيال القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وقال الوزير الصالح في تصريح صحفي لوكالة الانباء الكويتية إن افتتاح شارع باسم سمو امير البلاد شرق مدينة «خانيونس» بمثابة رسالة امتنان من الشعب الفلسطيني وسكان المنطقة لعطاء سموه الدائم ودعمه للشعب الفلسطيني.

وأعرب الصالح عن شكره وتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا لدعمهم المالي والسياسي للفلسطينيين.

وأوضح ان ذلك جاء تزامنا مع افتتاح عدة مشاريع هامة بقيمة ثمانية ملايين دولار خلال اليومين الماضيين من المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة.

وبدوره قال رئيس بلدية «خانيونس» علاء البطة في تصريح مماثل ل على هامش افتتاح الشارع الآخر باسم رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم إنه يأتي ضمن سلسلة شوارع سيتم افتتاحها خلال العام الجاري ضمن المنحة الكويتية للبلدية بجنوب القطاع والتي تقدر ب 8ر1 مليون دولار.

واضاف ان البلدية أرادت تقديم لمسة وفاء لرئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على “مواقفه المشرفة الدائمة والداعمة للشعب الفلسطيني” مشيرا الى موقفه الاخير بشأن ما يسمى خطة السلام الأمريكية.

وحول المنحة المقدمة من دولة الكويت لإعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب الاسرائيلية صيف عام 2014 أكد أنها لها الاثر الكبير على الشعب الفلسطيني عامة وعلى بلدية «خانيونس» بشكل خاص مشيرا الى انها ساهمت في إعادة البنية التحتية للمدينة بعد الحرب الإسرائيلية اضافة الى اثرها على القطاعين الصحي والتعليمي.

وأعرب عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم السخي للشعب الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة معربا عن امله باستمرارها في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وكانت دولة الكويت تقدمت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمنحة للشعب الفلسطيني بقيمة 200 مليون دولار لإعادة بناء المساكن المدمرة وتأهيل البنية التحتية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014.

يذكر أن بلدية «خانيونس» أعلنت الاحد الماضي إطلاق اسم «الكويت» على أحد الشوارع الرئيسية تقديرا لدعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني.

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