|وزيرة الاسكان تعلن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات حادث الانهيار الرملي بمشروع مدينة المطلاع

12 فبراير 2020 || اعلنت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات حادث الانهيار الرملي الذي وقع اليوم الاربعاء في مشروع مدينة المطلاع السكني.

وشددت الفارس خلال تواجدها بموقع الحادث على ضرورة “سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد اوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال ثبت الاهمال”.

وأكدت وفق بيان صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضرورة “رفع تقرير مفصل حول الحادث وكشف أسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من تثبت مسؤوليته”.

وأعلنت الادارة العامة للاطفاء في وقت سابق اليوم قيامها بالتعامل مع حادث انهيار رملي وقع في مشروع المطلاع السكني تعرض له عشرة عمال تم انتشال ستة منهم بينهم ثلاث وفيات في حين تواصل فرق الانقاذ عملها لاخراج بقية العمال المحشورين تحت الرمال.

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