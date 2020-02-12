وزير التربية: نعتز ونفتخر بالمعلم ومكانته

12 فبراير 2020 || اعرب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي اليوم الاربعاء عن اعتزازه وفخره بالمعلم ومكانته داعيا المعلمين والمعلمات الى دعم جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية.

وحث الحربي المعلمين والمعلمات خلال لقاء مفتوح عقد في وقت سابق اليوم على ايصال افكارهم ومقترحاتهم الى مديري الادارات باعتبارهم من روافد صنع القرار في الوزارة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش اللقاء اكد الحربي اهمية الملاحظات التي اثارها المعلمون خلال اللقاء لافتا الى ان “الكثير من افكارهم مستحقة وسنبحث آلية نضمن من خلالها التواصل الدائم مع اهل الميدان”.

وشدد على ضرورة اعادة النظر في مباني فئة الاحتياجات الخاصة ومناهجها التعليمية وآلية تدريب المعلمين.

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