وزارة الدفاع تصدر توضيحا حول الاستفسارات بوجود خلل فني في طائرات الكاراكال

13 فبراير 2020 || أوضحت وزارة الدفاع بشأن ما تقدم به بعض النواب بمجلس الأمة من تساؤلات واستفسارات حول وجود الخلل الفني بطائرات الكاراكال وما تعرضت له طائرتان من هذا النوع تحديدا قبل تسلمهما رسميا من الشركة المصنعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاربعاء انه من منطلق حرصها التام على سلامة أبنائها الطيارين والعاملين على مثل هذا النوع من الطائرات وحفاظا منها على المال العام وتفاعلا مع تلك التصريحات والتساؤلات المستحقة من النواب قد أصدرت اليوم قرارا.

وأوضحت ان القرار يتضمن تشكيل لجنة فنية متخصصة تكون مهامها بحث الأسباب كافة التي حالت دون تسلم الطائرات والوقوف أيضا على آلية معالجة هذه الأسباب والحيلولة دون تكرارها مستقبلا إضافة إلى ضمان وصول جميع الطائرات سالمة إلى أرض الوطن ودون وجود أي خلل فني فيها.

وأضافت “وعليه فإن الوزارة تؤكد تعليق تسلمها تلك الطائرات في الوقت الراهن إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة وتسلم تقارير الشركة المصنعة لها بشأن الخلل الذي تعرضت له بعض تلك الطائرات ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول تسلمها رسميا من الشركة المصنعة وعلى ضوء ما يظهر من نتائج إيجابية بهذا الخصوص مع بيان الضمانات كافة التي تحول دون وقوع أي خلل فني بها مستقبلا”.