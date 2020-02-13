«الصحية» تستكمل التحقيق في أسباب الطفل الرشيدي.. و«التشريعية» تنظر في قانون حق الاطلاع

13 فبراير 2020 || تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعين اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تكليف المجلس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي، ووفاة المواطنة حنان العدواني والحالات المماثلة لها.

وتناقش اللجنة أيضاً مسودة تقرير اللجنة عن تكليف المجلس بتقديم تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة «5G»، ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، بحضور كل من وزير الصحة وولي أمر الطفل المتوفى.

وتنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات والتعديلات المقدمة بشأنه، ومناقشة اقتراحين بقانونين.