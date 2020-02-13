أحمد الفضل يقترح نقل تبعية الزراعة التجميلية إلى «هيئة الطرق»

تقدم النائب أحمد الفضل بإقتراح بقانون بشأن نقل تبعية الزراعة التجميلية إلى هيئة الطرق والنقل البري، جاء فيه:

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند رقم «16» إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم «115» لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

الاقتراح بقانون بإضافة بند رقم «16» للمادة الرابعة من القانون

رقم «115» لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري

– بعد الاطلاع على الدستور،

– والقانون 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية،

– والقانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

يضاف البند رقم «16» الى نص المادة الرابعة من القانون رقم «115» لسنة 2014 المشار إليه نصه التالي:

16 – تختص الهيئة دون غيرها في التنفيذ والتعاقد لأعمال الزراعة التجميلية والتشجير في محيط الطرق والجزر الوسطى لها والتقاطعات والجسور وتكون مسؤولة عن الإشراف عليها.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بإضافة بند رقم «16» للمادة الرابعة من القانون

رقم «115» لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري

لما كان القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري صدر من أجل ان القضاء على تعدد الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات الحكومية في شأن ما يتعلق بالطرق، ولكي تتحقق الغايات المرجوة من اي اصلاحات وخطط تطويرية، ولما كانت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتولى عملية التشجير والزراعة التجميلية للطرق من خلال قيامها بذلك أو من خلال التعاقد من اجل تنفيذ تلك المشاريع، ولكي يتم تطوير الطرق وتجميلها من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري الذي أصبح لها اجتماع الاختصاص بما يتعلق بشبكة الطرق، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليكون تأكيدا على اختصاصها به وفق القانون، ووفق نص المادة «22» من قانون انشاء الهيئة فيما يخص تقرير نقل تبعية أي من اختصاصات الجهات والادارات الأخرى بالدولة، حيث جاء هذ القانون ليجعل الاختصاص ثابتا بالقانون ومحددا واضحا بدلا من اختصاص الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ليس للجانب التجميلي فقط وانما ايضا فيما يكون من تثبيت للتربة ومواجهة العوامل المناخية المثيرة للغبار والاتربة والتي قد تتسبب في الحوادث المرورية علاوة على المحافظ على البيئة.