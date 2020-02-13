«الصحية» تطالب بتمديد تكليفها دراسة تأثير شبكات «5G» على البيئة والصحة .. لمدة 3 أشهر

13 فبراير 2020 || قررت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الطلب من مجلس الأمة تمديد تكليفها في شأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة «5G»، ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات لمدة 3 أشهر، نظرًا لانتهاء أمد تكليف اللجنة وارتباط الموضوع بمسائل فنية.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها اليوم النظر في تكليفها من قبل مجلس الأمة بالتحقيق في قضايا وفاة المواطنين عبدالعزيز الرشيدي وحنان العدواني ونوال الكندري.

وبين أن اللجنة استمعت في اجتماع سابق إلى أقوال والد المرحوم الطفل الرشيدي وتبين للجنة وجود بعض التناقض والغموض بين آراء وزارة الصحة ووالد المتوفى.

وأكد أنه سعيًا من اللجنة إلى الوصول للمعلومة الصحيحة، التقت اليوم وزير الصحة الشيخ د.

باسل الصباح والمعنيين بالوزارة، ووالد الطفل الرشيدي، مبينًا أن اللجنة استمتعت إلى تفاصيل وتبريرات ومواقف الطرفين حيال حادثة الوفاة.

وأوضح أن اللجنة سوف تدعو في اجتماع لاحق وزارة الصحة لمواجهتها بإفادات ذوي المرحومتين حنان العدواني ونوال الكندري، مشددًا على أن اللجنة تهدف إلى الوصول للحقيقة وتبيان الأخطاء وأوجه القصور ليكون التقرير وافيًا وشاملًا.