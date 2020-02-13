الدقباسي يطالب النواب بالتعاون لإقرار “خفض قسط قرض التأمينات” في الجلسة المقبلة

13 فبراير 2020 || أعرب النائب علي الدقباسي عن ثقته بمؤازرة النواب وإقرار المقترح الذي تقدم به لخفض نسبة استقطاع أقساط القروض من المتقاعدين إلى 10 بالمائة بدلًا من 25 بالمائة، لا سيما أن هذا التقرير استهلك بحثًا ومناقشة في اللجنة المالية.

وقال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “بصفتي صاحب المقترح الذي وافقت عليه اللجنة المالية أناشد النواب بالموافقة على هذا التعديل البسيط وتمريره”، مؤكدًا أن التعديل سيحافظ على مستوى معقول ومقبول من الالتزام الشهري على المتقاعدين.

وأضاف “ثقتي كبيرة بالنواب أن يستطيعوا تمرير هذا التعديل البسيط، وفيما يتصل بموضوع الاستبدال وغيره من المواضيع فبلا شك سأصوت بالموافقة على كل ما يخفف عن كاهل المتقاعدين لأن هذه الشريحة هي الأحق بالمساعدة والرعاية”.

ولفت الدقباسي إلى أن الخلل في «التأمينات» وبرامجها التمويلية والاستثمارية ليس بسبب قروض المتقاعدين بل بسبب سوء إدارة الاستثمارات.

من جانب آخر وجه الدقباسي نداء للمتقاعدين بضرورة حضور الجلسة المقبلة لمجلس الأمة مشيرًا إلى أن رقابة الرأي العام وحضور المتقاعدين للجلسة كفيل بتمرير التقرير الذي وافقت عليه اللجنة المالية في دور الانعقاد الماضي وأدرج على جدول أعمال المجلس وهو التقرير الخاص بخفض أقساط قروض المتقاعدين إلى 10 بالمائة بدلًا من 25 بالمائة.

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