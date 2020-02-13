«الأعلى للتخطيط»: 94 % نسبة الإنجاز بمشروع «مصفاة الزور»

13 فبراير 2020 || قال الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد مھدي إن نسبة الإنجاز في مشروع «مصفاة الزور» بلغت 94 % متوقعًا الانتھاء منه في شھر دیسمبر المقبل.

جاء ذلك في تصریح أدلى به مھدي للصحفیین الیوم على ھامش زیارة نظمھا فریق عمل متابعة مشاریع خطة التنمیة في المجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة لتفقد أعمال المشروع.

وأوضح مھدي أن «مصفاة الزور» تعتبر أكبر مصفاة في الكویت یتم إنشاؤھا بما یوافق المواصفات والمعاییر البیئیة العالمیة إذ ستسھم في تحسین جودة الھواء عبر خفض نسبة الغازات الملوثة المنبعثة من محطات تولید الكھرباء بنسبة 75 بالمائة عبر تزویدھا بوقود بیئي ذي محتوى كبریتي منخفض.

وأفاد بأن المصفاة ستوفر إمدادًا ثابتًا لمحطات الطاقة بنحو 225 ألف برمیل یومیًّا من الوقود البیئي فضلًا عن إنتاج نحو 340 ألف برمیل یومیًّا من المنتجات البترولیة عالیة الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلیة التي تحتاج إليھا الأسواق العالمیة.

وذكر أن المشروع یحقق ركیزة ھامة في الاقتصاد المتنوع المستدام من خلال برنامج تطویر القطاع النفطي بتكلفة إجمالیة تبلغ 8ر4 ملیارات دینار.

وبین أن التكلفة السنویة لمشروع خلال «2019-2020» تبلغ 920 ملیون دینار، لافتًا إلى أن نسبة الإنفاق خلال العام الحالي بلغت 47ر52 في المائة.

وأشار إلى أن فرص العمل التي یوفرھا المشروع للعمالة الوطنیة أثناء تنفیذه بلغت 975 فرصة عمل في حین سیوفر 1950 فرصة عمل للعمالة الوطنیة بعد تشغیله.

من جھته قال مدیر مشاریع المصفاة إبراھیم العوضي إن المشروع یعد ھدفًا استراتیجیًّا یوفر الوقود النظیف المنخفض الكبریت لوزارة الكھرباء والماء، لافتًا إلى أن المصفاة لدیھا قدرة عالیة على التعامل مع النفط الثقیل فضلًا عن زیادة القیمة المضافة للنفط الكویتي.

«إع»